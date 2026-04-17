Ahi Retegui! Frattura della tibia e stagione finita per l'attaccante sulla lista del Milan

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Un mese da dimenticare per Mateo Retegui che ha visto sfumare la possibilità di partecipare al Mondiale con l'Italia, dopo l'eliminazione allo spareggio contro la Bosnia, e che oggi deve fare i conti con un grave infortunio. Secondo quanto viene riportato da più fonti, direttamente dall'Arabia Saudita, il centravanti azzurro dell'Al-Qadsiah ha riportato la frattura della tibia. Uno stop pesante e che terrà fuori dal campo l'italo-argentino almeno per due mesi: sostanzialmente la stagione è finita.

Una notizia di rilievo, in ottica Milan, per quanto riguarda la questione calciomercato. Il nome di Mateo Retegui è stato più volte accostato alla maglia rossonera, anche negli ultimi tempi, e potrebbe essere un profilo da sondare in estate quando la dirigenza si metterà alla ricerca di un attaccante che abbia caratteristiche congeniali al gioco di Allegri. Con questo imprevisto, però, le carte potrebbero rimescolarsi e il futuro dell'attaccante appare più incerto.