MN - Ecco a che ora Allegri parlerà domani in conferenza stampa

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Mancno solamente due giorni al ritorno in campo del Milan: i rossoneri devono riscattare la brutta sconfitta di San Siro contro l'Udinese ma in generale un periodo molto negativo, fatto da 4 sconfitte in 7 gare. La formazione milanista sarà di scena nella 33^ giornata, che inizia oggi con due gare, nel pomeriggio di domenica alle ore 15: il Diavolo sarà ospitato allo stadio "Marcantonio Bentegodi" dall'Hellas Verona, squadra che insieme al Pisa chiude la classifica e sembra ormai destinata alla retrocessione.

Un impegno da non sottovalutare, specialmente considerando il momento del Milan e l'impegno della settimana successiva a San Siro contro la Juventus. Lo ricorderà sicuramente anche il tecnico Massimiliano Allegri che, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, parlerà domani in conferenza stampa alle ore 12 da Milanello, nel giorno della vigilia della trasferta veronese. L'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV, sull'app ufficiale del club e come sempre potrà essere seguito attraverso il live testuale della nostra redazione.