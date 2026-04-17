Comunicate date e orari della 35^ di A: quando si gioca Sassuolo-Milan

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Con un comunicato ufficiale la Lega di Serie A ha comunicato date e orari per la 35^ giornata di Serie A che si disputerà nel weekend che inizia con venerdì 1° maggio. Quartultima giornata del campionato di Serie A Enilive, il Milan sarà impegnato a Sassuolo e scenderà in campo nel giorno di domenica 3 maggio alle ore 15. Di seguito il programma completo con date, orari e broadcaster televisivo.

35^ GIORNATA

01/05/2026, Venerdì 20.45: Pisa - Lecce DAZN

02/05/2026, Sabato 15.00: Udinese Torino DAZN

02/05/2026, Sabato 18.00: Como Napoli DAZN

02/05/2026, Sabato 20.45: Atalanta Genoa DAZN/SKY

03/05/2026, Domenica 12.30: Bologna Cagliari DAZN

03/05/2026, Domenica 15.00: Sassuolo Milan DAZN

03/05/2026, Domenica 18.00: Juventus Verona DAZN/SKY

03/05/2026, Domenica 20.45: Inter Parma DAZN

04/05/2026, Lunedi 18.30: Cremonese - Lazio DAZN

04/05/2026, Lunedi 20.45: Roma Fiorentina DAZN/SKY