Dalla Spagna: il Barcellona starebbe pensando ad Asensio del Real Madrid

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Barcellona studia un clamoroso "scherzetto" al Real Madrid. Come riporta Mundo Deportivo, il club blaugrana starebbe pensando di ingaggiare Marco Asensio; l'esterno offensivo spagnolo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha intenzione di rinnovare, visto che il suo minutaggio nelle ultime stagioni è stato molto basso. Un problema, però, che potrebbe presentarsi anche in Catalogna, dove la concorrenza è addirittura maggiore.