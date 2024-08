Danimarca, Kjaer lascia la nazionale: "Mi ha regalato amicizie per la vita"

Dopo 132 partite con la Danimarca Simon Kjaer, ex rossonero oggi svincolato, ha deciso di lasciare la nazionale. È lui stesso a rivelarlo in una lunga intervista a bold.dk: “La Nazionale mi ha regalato amicizie per la vita, e non dimenticherò mai la sensazione di giocare con la maglia biancorossa che tutti sogniamo da ragazzini. Quando ho iniziato a giocare a calcio a quattro anni, sognavo la nazionale e amavo la nazionale - e lo farò sempre”.