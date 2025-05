Davide Ancelotti saluta il Real Madrid: "Non è facile dire cosa significa lasciarvi"

Davide Ancelotti è stato per molto tempo il vice del padre Carlo e dal 2021 la sua vita è a Madrid. Con l'addio del tecnico italiano, anche lui saluterà e ha condiviso su Instagram un post per salutare il popolo dei Blancos, con cui si è tolto la soddisfazione di vincere soprattutto 2 volte la Champions League. Di seguito il contenuto integrale:

"Dopo 4 anni... È ora di dire addio. Non è facile dire cosa significa lasciare il Real Madrid. Questo club non è solo storia, è esigenza, è grandezza, è una famiglia. Ho avuto la fortuna e l'onore di viverlo dall'interno, di crescere come persona e come allenatore in un ambiente unico. Grazie ai giocatori per insegnarmi ogni giorno, allo staff per condividere tante ore di lavoro e passione, e a tutte le persone del club che rendono possibile ciò che il mondo vede ogni settimana.

E grazie, ovviamente, ai miei hobby. Far parte del Real Madrid significa vivere con la pressione di dover vincere sempre... e con il privilegio di sentire il vostro sostegno in tutto il mondo. Inizia una nuova fase per me. Con entusiasmo, con rispetto e con il desiderio di applicare tutto quello che ho imparato qui. Grazie, Real Madrid. Ci vediamo presto"