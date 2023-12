Davide Lippi: "Infortuni permettendo, il Milan ha una rosa competitiva fatta con un buon mercato"

L'agente Davide Lippi, nel corso della sua intervista con TMW, si è soffermato anche sulla rosa del Milan:

"Infortuni permettendo, il Milan ha una rosa competitiva fatta con un buon mercato. Certo, oggi la coperta è corta ma il loro obiettivo deve essere Scudetto e Champions League. Spero di no per loro, ma penso usciranno dalla coppa... Questo magari può non essere un grande svantaggio sportivo per provare a raggiungere l'obiettivo qualificazione in Champions. A quel punto, recuperando calciatori, la rosa ci sarebbe".