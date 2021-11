DAZN, il Governo vuole chiarezza e convoca i vertici della società

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha convocato i vertici di DAZN per fare chiarezza sulle ultime decisioni che l’azienda che detiene i diritti TV della Serie A starebbe per prendere, cioè togliere la possibilità con lo stesso abbonamento di guardare uno stesso evento, in contemporanea e su due dispositivi diversi. L’obiettivo di Giorgetti è quello di tutelare i consumatori. Il ministro, insieme con la sottosegretaria Anna Ascani che ha la delega sulla materia, ha invitato i rappresentanti DAZN a presentarsi martedì 16 novembre alle ore 15.00. Nella nota si legge:

“Siamo preoccupati per le indiscrezioni di stampa che preannunciano la decisione di DAZN di bloccare, a partire dalla metà di dicembre, la possibilità di utilizzare più dispositivi in contemporanea e ancor di più dal silenzio assenso dei vertici della piattaforma inglese. Abbiamo presentato un’interrogazione urgente al sottosegretario allo Sport affinché convochi immediatamente la direzione dell’azienda per capire le intenzioni in merito agli abbonamenti per gli eventi sportivi, in particolare la Serie A di calcio”.