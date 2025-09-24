De Biasi: "Chi ha gestito i calciatori del Milan l'anno scorso non ha stabilito un rapporto che gli permettesse di esprimersi al meglio"

Gianni De Biasi, allenatore di calcio, è intervenuto in esclusiva nella giornata di mercoledì sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato in particolar modo del Milan e del suo momento molto positivo. Le sue parole sui rossoneri.

Cosa c'è di nuovo in questo Milan?

"Ha la mano ferma di un tecnico esperto che sa gestire certe rose e tira fuori il meglio. E' una delle squadre più forti del campionato, già dallo scorso anno, c'è stata qualche mancanza a livello gestionale e e societario. Lo scorso anno avrà dato solo il 20%, ovviamente Allegri può fare di più. E' una persona concreta, che non bada agli estetismi, se deve richiamare qualcuno lo fa. Ci sono giocatori che hanno reso molto poco, perché chi li ha gestiti non ha stabilito con loro un rapporto che gli permettesse di esprimersi al massimo".

Milan, centrocampo più forte della Serie A?

"E' un centrocampo forte, che ha qualità, ma lo aveva anche lo scorso anno. Ha perso un giocatore importantissimo, ma credo che il Napoli abbia rinforzato decisamente la rosa. E credo che sia tecnicamente più forte".