De Biasi: "Il Milan ha un centrocampo forte, ma tecnicamente credo che il Napoli sia più forte"

Gianni De Biasi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà e ha parlato così del centrocampo del Milan: "E' un centrocampo forte, che ha qualità, ma lo aveva anche lo scorso anno. Ha perso un giocatore importantissimo, ma credo che il Napoli abbia rinforzato decisamente la rosa. E credo che sia tecnicamente più forte".