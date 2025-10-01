De Canio: "Il Milan non è una squadra guarita del tutto, ma ha imparato a soffrire di più"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'allenatore Gigi De Canio è intervenuto sul Milan di Max Allegri dopo la convincete (e sofferte) vittoria di domenica contro il Napoli.
Come ha letto Milan-Napoli?
"Penso due cose: il Milan è una squadra diversa dal recente passato, e il grande merito è del suo allenatore. Non è guarita del tutto, perché giocatori di una grande squadra devono avere un livello di attenzione nelle fasi cruciali molto più alto. Ma è una squadra che ha imparato a soffrire di più. Il Napoli è campione d'Italia, ha preso una maggiore consapevolezza della propria forza, anche grazie a una rosa più completa, ed è stata una partita di buon livello".
