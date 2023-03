De Grandis: "Con Donnarumma il discorso del Milan è stato vincente, ma con Leao... Per prenderne un altro quanto si deve spendere?!"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan Leao dipendente: "Sì, assolutamente sì, ma non si scopre quest'anno. L'anno scorso, quando il Milan non faceva nulla in alcune partite, si dava palla a Leao e poi vediamo. Va nell'uno contro uno, negli spazi e permette anche al Milan di essere spettacolare. Io non ho mai capito neanche quando è stato messo in panchina: cioè, io metto prima Leao, poi gli altri.