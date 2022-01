De Grandis: "Leao è on fire, ha spiccato il volo. È un purosangue"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così di Rafael Leao: "In questo momento il giocatore on fire del Milan è Leao, non c’è dubbio. Vola sulla fascia, fa gol, salta l’uomo con grande personalità. Nel momento in cui il Milan è un po’ appesantito lui invece ha mollato le zavorre e ha spiccato il volo. Purosangue, quando galoppa sulla fascia mi sembra che salti ostacoli e ha grande capacità di corsa. In questo momento non è frenabile".