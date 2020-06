Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del gol realizzato da Leao al Via del Mare, una rete da centravanti con uno stacco di testa nel cuore dell'area piccola: "Leao ha fatto un gol da centravanti. Forse non sarà un nove classico, ma ha la fisicità per andare a segnare di testa in tuffo dal dischetto di rigore".