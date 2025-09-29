De Grandis: "Modric è il toccasana che ha permesso ad una squadra che non era arrivata nelle coppe di diventare una regina"

vedi letture

Stefano De Grandis, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del Milan dopo il successo contro il Napoli: "Pulisic sta facendo la seconda punta e lo sta facendo benissimo. Sul primo gol fa un'azione pazzesca, poi ha mandato in porta Fofana e infine ha segnato la rete del 2-0. Con l'arrivo di Modric, che gioca da regista davanti alla difesa, Fofana è stato spostato nel ruolo in cui può fare meglio, cioè da mezz'ala. Modric è il toccasana che ha permesso ad una squadra che non era arrivata nelle coppe di diventare una regina. Il centrocampo del Milan è fortissimo con la fisicità di Rabiot e Fofana e la regia e l'intellingenza di Modric. A destra sta facendo molto bene anche Saelemaekers e mi chiedo sempre perchè il Milan lo aveva ceduto prima al Bologna e poi alla Roma dove ha fatto benissimo.

Leao? E' un bel punto interrogativo. Io sono un suo grande estimatore, ma chi gli fa spazio? L'anello debole sembra essere Gimenez, però Leao non fa grande pressing. In questo momento non è quello che corre di più e al Milan ora corrono tutti. Leao sarà sicuramente utile al Milan, ma in questo momento è un bel punto interrogativo per Allegri".

