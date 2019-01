De Grandis: "Non mi stupirei se Higuain non giocasse, Cutrone ha forza ed entusiasmo"

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione Higuain: "Non mi stupirei se non giocasse, quando ballano tanti milioni non puoi rischiare che si faccia male. Può ancora giocare se è sotto contratto, ma l'alternativa è Cutrone, ci sta far giocare chi è in forza e in entusiasmo tra le tue fila. Piatek? E' il vicecannoniere della Serie A con un gol che lui rivendica come suo, è un giocatore che va spesso al tiro, ha in mente dove sia la porta. Deve funzionare un po' la squadra, non partecipa molto alla manovra ma la butta spesso dentro".