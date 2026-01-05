De Grandis: "Struttura solida del Milan è della tradizione di Allegri"

La diciottesima giornata è giunta alla sua conclusione con il trenino Inter, Milan e Napoli che rimane in testa a distanze invariate: l'unica cosa che è cambiata, non da poco, è il vantaggio rispetto alle inseguitrici come Roma e Juventus, con il trio che tenta una piccola fuga. Nel corso della puntata di domenica sera del Club in onda su Sky Sport 24 sono stati indagati i punti di forza e quelli deboli delle prime tre squadre del campionato. Questo il pensiero espresso dall'opinionista e giornalista Stefano De Grandis.

Il commento di Stefano De Grandis sul gioco del Milan di Massimiliano Allegri: "Questa struttura solida del Milan è della tradizione di Massimiliano Allegri che alla Juventus, per anni, ha vinto lo scudetto con una situazione simile: non prendeva mai gol e li faceva. Cosa deve migliorare? Nella produzione di occasioni da gol, se alla lunga ti tieni con numeri così bassi non arrivi allo Scudetto".