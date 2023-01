De Grandis sul Milan: "Quando calano le stelle fai fatica. Gettare la croce solo su Tatarusanu..."

MilanNews.it

Stefano De Grandis, noto giornalista, è intervenuto nel pomeriggio di domenica negli studi di Sky Sport e ha parlato del Milan con queste parole: "Nel momento in cui calano le stelle - Leao, Theo, Giroud - poi si fa fatica. Non hai Ibra e non hai Maignan che è un uomo squadra. Gettare la croce solo addosso a Tatarusanu però è un errore grave".