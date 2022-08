De Ketelaere spegne i paragoni con Kaká: "Sono solo me stesso e voglio dimostrarlo in ogni partita"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Il nuovo acquisto del Milan Charles De Ketelaere è stato intervistato in esclusiva da DAZN. Questo il suo pensiero sui tanti paragoni di questi giorni:

Pioli ha raccontato che Origi ti ha descritto come “metà Kaká e metà Havertz”. Che ne pensi? “Forse mi ha paragonato a Kaká perché ha giocato a Milano, oppure per la posizione in campo. Per quanto riguarda Havertz penso che non siamo simili, ma anche lui è alto, è un attaccante o centrocampista offensivo ed è mancino… In questo ci assomigliamo. Ma io preferisco dire che sono solo me stesso e in ogni partita voglio dimostrare chi sono”.