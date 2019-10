De Marchi: "Pioli lavora bene ma deve avere grande personalità"

Marco De Marchi ha parlato così dell'esonero di Giampaolo a TMW Radio durante "Stadio Aperto": "Il calcio è crudele, non ti aspetta. Una serie di circostanza fanno sì che i risultati non arrivano subito e quindi la soluzione più facile è mandare via l'allenatore. Non ci sono stati segnali dalla squadra, sembrava da fuori che la barca stesse andando alla deriva. Pioli ha fatto tanta gavetta, che ad alcuni manca e ora penso sia maturo per questa avventura. È un ragazzo serio, con delle idee. Lavora bene, è un professionista, ma deve dimostrare di avere grande personalità, necessaria in alcune piazze".