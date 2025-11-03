De Paola: "Critico spesso Leao, ma quando vuole sa accendere la partita"
Paolo De Paola, intervenuto su TMW Radio, ha analizzato così la sfida tra Milan e Roma, vinta dai giallorossi: "Innanzitutto la Roma ha perso ma ha giocato benissimo. Ha avuto un blackout ad inizio ripresa, ma nei primi quarantacinque minuti ha messo sotto il Milan.
I giallorossi mi sono sembrati in salute e in palla, con una splendida identità di gioco. Può diventare una squadra pericolosa ed ostica da affrontare. Guarderei comunque il bicchiere mezzo pieno per le sensazioni. Sul Milan invece spesso critico Leao, ma devo ammettere che quando vuole sa accendere la partita".
