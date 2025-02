De Paola: "Il Milan ha inserito qualità con Gimenez e Joao Felix"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del direttore Paolo De Paola. Ecco le sue parole sul Milan:

Milan ad Empoli, Leao sembra in bilico:

"Ormai c'è l'alternativa che non è Okafor ma alternative valide. Ha inserito qualità con Gimenez e Joao Felix. Sono convinto che il problema di Conceicao, al di là di Leao, sarà il centrocampo, dove deve trovare equilibrio. Leao ha le alternative comunque ora e deve fare i conti con se stesso. Non puoi cambiarlo caratterialmente, ora deve capire di mettersi in concorrenza con gli altri".

La coppia Joao Felix-Gimenez può diventare la più forte del campionato?

"C'è da dire che il mercato di gennaio ha rinforzato gli attacchi di Juve e Milan. E' un bel dubbio ora avere Kolo Muani e Vlahovic, magari giocheranno anche insieme qualche volta. Creare finalmente più movimento con due attaccanti in area sarebbe ideale. Io un tentativo per vedere più spettacolo per creare ansia alle difese avversarie lo farei. Si possono integrare Kolo Muani e Vlahovic? Il primo è molto flessibile, va a sinistra, svaria. Vlahovic non si è mai conformato alle idee di Motta".

La Juve non poteva partire a inizio anno solo con Vlahovic, doveva tenere almeno Kean:

"Adesso ogni partita sarà una sentenza ora per Motta. Come sarà per il Milan. Basta con gli alibi".