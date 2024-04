De Rossi scherza su Ibrahimovic: "Io cresco in larghezza, lui in altezza"

Siparietto Ibrahimovic-De Rossi nel pre-partita di Milan-Roma. Nel corso dell'intervista rilasciata dal tecnico ai microfoni di Sky, passa lo svedese in zona interviste per salutarlo: "È un grande Ibra. Io cresco in larghezza, lui in altezza (ride, ndr)".

Sull'effetto di giocare a San Siro: "Effetto che conosco, mi è successo spesso. Ora sono fermo, è un'altra visuale: ho ancora meno tempo per guardare lo stadio pieno, c'è sempre qualcosa da dire ai miei giocatori. E' un bel palcoscenico e sono felice di essere qui ma sono abituato"