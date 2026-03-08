De Rossi sgambetta la Roma: regalo a Milan, Napoli e le altre in zona Champions

vedi letture

A pochi minuti dal fischio di inizio del Derby di Milano tra Milan e Inter, arriva una notizia non indifferente per i rossoneri e tutte le squadre impegnate e coinvolte nella lotta per la qualificazione in Champions League. Il Genoa di Daniele De Rossi, cuore giallorosso sin da bambino, ha sconfitto la Roma per 2-1 allo stadio Luigi Ferraris, facendo un balzo importante in zona salvezza e ponendo un freno non indifferente alle ambizioni della squadra di Gian Piero Gasperini. Ora la Roma è stata ufficialmente agganciata al quarto posto dal Como: il Napoli si porta a +5 e il Milan potrà sfruttare questo regalo del Grifone nonostante il compito non difficile visto l'avversario di questa sera.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 67*

Milan 57*

Napoli 56

Como 51

Roma 51

Juventus 50

Atalanta 46

Bologna 39

Sassuolo 38*

Udinese 36

Lazio 34*

Parma 34

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 30

Lecce 27

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15

*una partita in meno