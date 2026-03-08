De Rossi sgambetta la Roma: regalo a Milan, Napoli e le altre in zona Champions
A pochi minuti dal fischio di inizio del Derby di Milano tra Milan e Inter, arriva una notizia non indifferente per i rossoneri e tutte le squadre impegnate e coinvolte nella lotta per la qualificazione in Champions League. Il Genoa di Daniele De Rossi, cuore giallorosso sin da bambino, ha sconfitto la Roma per 2-1 allo stadio Luigi Ferraris, facendo un balzo importante in zona salvezza e ponendo un freno non indifferente alle ambizioni della squadra di Gian Piero Gasperini. Ora la Roma è stata ufficialmente agganciata al quarto posto dal Como: il Napoli si porta a +5 e il Milan potrà sfruttare questo regalo del Grifone nonostante il compito non difficile visto l'avversario di questa sera.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 67*
Milan 57*
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38*
Udinese 36
Lazio 34*
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
*una partita in meno
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan