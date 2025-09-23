De Winter all'esordio dal 1' con il Milan: "Sono tranquillo. La affronto come una gara normale, da vincere"

Nel pre partita di Milan-Lecce di Coppa italia Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la sfida di San Siro.

Debutto da titolare a San Siro, che emozioni provi?

"Sono abbastanza tranquillo, è una partita come le altre. Certo è con la maglia del Milan, da titolare, ma l'affronto come una gara normale, da vincere".