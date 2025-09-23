Pulisic, ancora un gol al Lecce: i salentini sono la sua vittima preferita in carriera

vedi letture

È il Lecce la "vittima" preferita di Christian Pulisic in carriera. Con la rete siglata nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia, uno splendido tiro al volo, lo statutinitense è arrivato a quota sei gol contro i salentini.

TABELLINO MILAN-LECCE

Marcatori: 21’ Santi Gimenez, 51’ Nkunku, 64’ Pulisic.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (dal 79’ Odogu); Saelemaekers (dal 61’ Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (dal 46’ Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (dal 68’ Balentien), Nkunku (dal 61’ Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Estupinan; Modric. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba (dal 46’ Gorter); Berisha (dal 80’ Coulibaly), Helgason (dal 46’ Pierotti); N'Dri (dal 22’ Gaspar), Camarda, Morente (dal 57’ Gallo). A disp.: Falcone, Samooja, Kouassi, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Ammoniti: 35’ Ricci, 43’ Ndaba, 70’ Pavlovic.

Espulsi: 18’ Siebert.

Recupero: 2’ 1T, 2’ 2T.