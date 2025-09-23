Pulisic a Mediaset: "Sono in un buon momento. A Santi ho detto di avere pazienza"

Christian Pulisic ha parlato a Mediaset nel post partita di Milan-Lecce 3-0. Queste le sue parole:

Ancora un gol… “Sono in un buon momento. Devo continuare così, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto”.

Cosa hai detto a Santi in questo periodo? “Gli dico sempre di avere pazienza perché ha giocato molto bene nelle ultime partite. Se continua così farà tanti gol”.

Sul momento: “La cosa più importante è la prossima partita col Napoli, se giochiamo così poi possiamo arrivare dove vogliamo arrivare”.