Serie A: la classifica aggiornata dopo i risultati del sabato

di Lorenzo De Angelis

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo i risultati del sabato, che hanno visto la Juventus cadere in casa contro il Como (0-2), l'Inter vincere in trasferta a Lecce (0-2) e la Lazio non andare oltre lo 0-0 in casa del Cagliari. 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 (26 partite giocate)
Milan 54 (25)
Napoli 50 (25)
Roma 47 (25)
Juventus 46 (26)
Como 45 (26)
Atalanta 42 (25)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Bologna 33 (25)
Udinese 32 (25)
Parma 29 (25)
Cagliari 29 (26)
Torino 27 (25)
Genoa 24 (25)
Cremonese 24 (25)
Lecce 24 (26)
Fiorentina 21 (25)
Pisa 15 (25)
Verona 15 (26)