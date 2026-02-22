Milan oggi in campo contro il Parma: il programma della 26esima giornata di Serie A

di Lorenzo De Angelis

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan scenderà in campo contro il Parma in occasione della 26esima giornata di Serie A Enlive. Di seguito il programma completo del weekend di campionato: 

Sassuolo-Verona 3-0
Juventus-Como 0-2
Lecce-Inter 0-2
Cagliari-Lazio 0-0
Genoa-Torino, ore 12.30
Atalanta-Napoli, ore 15.00
Milan-Parma, ore 18.00
Roma-Cremonese, ore 20.45
Fiorentina-Pisa, ore 18.30 23/02
Bologna-Udinese, ore 20.45 23/02
 