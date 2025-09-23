Gimenez: "Gioco nella squadra dei miei sogni. Con questo gol possono arrivarne altri"
Santi Gimenez, oggi in gol, ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Lecce. Le sue parole:
Finalmente il gol: “Un attaccante deve fare gol, nelle ultime partite non entrava nonostante le tante occasioni. Ma con questo gol possono arrivarne altri”.
Sulle ultime ore di mercato concitate: “Da bambino sognavo di giocare qua al Milan. Volevo rimanere, grazie a Dio sono qui e sto giocando nella squadra dei miei sogni. Dal secondo uno non ho mai pensato di lasciare questa squadra”.
