Gimenez: "Gioco nella squadra dei miei sogni. Con questo gol possono arrivarne altri"

Santi Gimenez, oggi in gol, ha parlato a Mediaset al termine di Milan-Lecce. Le sue parole:

Finalmente il gol: “Un attaccante deve fare gol, nelle ultime partite non entrava nonostante le tante occasioni. Ma con questo gol possono arrivarne altri”.

Sulle ultime ore di mercato concitate: “Da bambino sognavo di giocare qua al Milan. Volevo rimanere, grazie a Dio sono qui e sto giocando nella squadra dei miei sogni. Dal secondo uno non ho mai pensato di lasciare questa squadra”.