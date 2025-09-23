Muro Milan, contro il Lecce arriva il quarto clean sheet consecutivo

Il muro rossonero si è alzato anche questa sera. Dopo i tre clean sheet consecutivi in campionato arrivati contro Lecce, Bologna e Udinese, anche nella serata di Coppa Italia Frecciarossa il Diavolo mantiene la porta inviolata.

Finisce 3-0 per la squadra di Massimiliano Allegri, oggi sostituito da Landucci in panchina perché squalificato. Seppur solo a inizio stagione un cambio davvero radicale rispetto ai tempi recenti e la dimostrazione che la mano di Allegri si sta vedendo.