Delio Rossi: "La Lazio si giocherà il quarto posto con Atalanta e Milan"

Tra le rivelazioni di questa prima fase di stagione c'è senza ombra di dubbio la Lazio di mister Marco Baroni: nonostante il cambio di guida tecnica e nonostante la prima esperienza su una panchina di un certo livello, il tecnico ex Verona non ci ha messo tanto a dare un'identità ben precisa ai biancocelesti nonostante un cambio importante a livello di rosa in estate per il club. Oggi la squadra capitolina è seconda a un punto dalla testa, a pari merito con Inter, Fiorentina e Atalanta. Ai microfoni di Tuttosport ne ha parlato Delio Rossi, ex tecnico laziale.

Le parole di Delio Rossi sugli obiettivi e le aspettative per la Lazio nel prosieguo di questa stagione: "Dove può arrivare la Lazio? Inter, Juve e Napoli hanno qualcosa in più e si contenderanno lo Scudetto - ha proseguito -. La Lazio però può tornare in Champions e si giocherà il quarto posto con Atalanta e Milan".