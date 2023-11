Delneri: "Inutile discutere Pioli: ha fatto molto per i rossoneri"

Luigi Delneri, allenatore con grande esperienza in Serie A, è stato intervistato a Rai Radio 1 Sport nel programma Palla al Centro. Oltre all'imminente derby d'Italia, Delneri è stato coinvolto anche in un giudizio sull'attuale momento del Milan. Ecco le sue parole a riguardo:

"Il Milan ha avuto alti e bassi finora, con tanti giocatori nuovi da inserire in un contesto che non conoscevano. Però è inutile discutere Pioli, è un allenatore che ha fatto molto per il Milan. Stefano ha le qualità per superare questo periodo difficoltoso".