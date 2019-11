Demiral verrà osservato dagli scout di Arsenal e United

Il Bleacher Report rivela che Merih Demiral sarà osservato da emissari di club inglesi nella sfida che giocherà domani sera dalla sua Turchia contro l'Islanda: Arsenal e Manchester United in particolare sarebbero i club interessati al giovane centrale della Juventus, che fino ad ora con la Juventus non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto. I due club inglesi, alle prese con diversi problemi in difesa, potrebbero offrirgli una chance diversa a partire dal prossimo mercato di gennaio.