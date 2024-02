Denis: "Il Napoli ha giocato bene, ma il Milan ha tenuto botta fino alla fine"

vedi letture

"Il Napoli ha giocato bene, ma il Milan ha tenuto botta fino alla fine". Parla così German Denis, ex attaccante degli azzurri, nell'intervista rilasciata a Sportitalia: "Ho visto Kvara un po' troppo individualista rispetto al solito, in un paio di occasioni avrebbe potuto servire i compagni, ma ha cercato di strafare. Lui è un ragazzo generoso, ma ogni tanto deve alzare di più la testa e vedere i compagni liberi. Ogni volta che prende la palla e punta il difensore è pericoloso, però sta un po' esagerando e questo dimostra come abbia ancora margini enormi di miglioramento".

De Ketelaere invece è esploso nell'Atalanta, altra squadra in cui ha giocato e che conosce bene.

"L'Atalanta è un ambiente molto sereno, ti lasciano fare. Rispetto a una big hai più libertà. Gasperini lo mette nelle condizioni giuste per rendere al meglio e in questo periodo tutta la squadra sta girando".