Derby e scudetto: ecco le combinazioni per la partita di lunedi 22 aprile

Quella appena iniziata è senza ombra di dubbio una delle settimane più importanti e delicate della recente storia rossonera. Oltre a giocarsi giovedì sera la qualificazione alle semifinali di Europa League contro la Roma, il Milan lunedì prossimo potrebbe essere il tassello mancante che serve all'Inter per completare il puzzle Scudetto.

Ovviamente ad oggi l'attenzione è completamente sulla partita dell'Olimpico di giovedì, anche se nell'ambiente milanista la paura di vedere i cugini festeggiare il tricolore, e la seconda stella, in casa propria c'è, ed è palpabile.

Ma quali sono le combinazioni di risultati che l'Inter può sfruttare per vincere lo Scudetto già nel derby contro il Milan di lunedì 22 aprile? Fino all'83esimo minuto di Inter-Cagliari erano due, ovvero la vittoria ed il pareggio, ma il gol del definitivo 2 a 2 di Nicolas Viola obbliga l'Inter a dover vincere il derby di lunedì prossimo per laurearsi campione d'Italia in casa degli storici rivali.