Di Canio: "Mi auguro che il Milan passi il turno di Champions, ma se uscisse non sarebbe un dramma"

Paolo Di Canio è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, analizzando il momento del Milan e soffermandosi sulle possibilità di passare il turno di Champions League: “Secondo me il Milan ha più possibilità di arrivare fino in fondo se può preparare le partite senza impegni infrasettimanali, visto che Ibrahimovic e Giroud hanno la tendenza a infortunarsi. Poi ovvio, ci auguriamo tutti che superino il girone, ma secondo me non sarebbe un dramma uscire per potersi concentrare sul campionato. Certo uscire non sarebbe il massimo per il blasone del Milan, ma secondo me qualcosa guadagnerebbe".