Allegri su Saelemaekers: "Ha qualità per diventare molto forte"

vedi letture

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.

Su Saelemaekers:

"Alex è un giocatore importante, ha qualità per diventare molto forte. È una questione che col Bologna è rimasto in equilibrio mentale tutta la partita".