Pulisic meglio della panchina? Allegri: "Quando è in campo è un giocatore pesante"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.

Pulisic meglio dalla panchina?

"Christian è stato fermo per un po' di tempo per la caviglia, poi è tornato dalla nazionale. È un giocatore forte, può giocare 30, 60, 90 minuti. È forte, quando è in campo è un giocatore pesante".