Il retroscena del ds del Venezia: "A gennaio rifiutata offerta del Milan per Nicolussi"

Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha parlato a TuttoVeneziaSport di Hans Nicolussi Caviglia, uno dei pezzi pregiati della scorsa stagione dei lagunari - finiti in Serie B - che nel corso dell'estate è stato accostato a diverse squadre, Milan incluso. Alla fine il centrocampista si è accasato alla Fiorentina, in prestito.

Le parole di Antonelli: "Se c'è la volontà del giocatore e la giusta condizione economica sono predisposto a fare l'operazione, sia Nicolussi Caviglia che Idzes avevano espresso la volontà di andare, non sono sorpreso perché c'è l'ambizione personale, la fama. Idzes ha fatto un percorso con noi, il Sassuolo ha portato un'offerta importante a noi e a lui, la sua volontà era di giocare in Serie A".

Il retroscena di Antonelli: "Per Nicolussi Caviglia abbiamo rifiutato un'offerta a gennaio del Milan, è arrivata la Fiorentina che fa le coppe europee, non so quanto trattenere il ragazzo davanti a queste proposte fosse conveniente, ho provato a trattenere il giocatore, E' stata una decisione presa da una volontà che poteva penalizzare noi e il ragazzo, quindi abbiamo accettato alle nostre condizioni, fino alla fine abbiamo battagliato per ottenere il massimo".