Pasotto punge Gimenez: "Se il Bologna avesse pareggiato, che cosa ne sarebbe stato del Bebote dopo quei gol sbagliati?

Marco Pasotto, giornalista, ha commentato su gazzetta.it il rendimento di Santiago Gimenez con la maglia rossonera. Queste le sue considerazioni:

Sulla gara contro il Bologna:

"C'è un'immagine, in particolare, che racconta bene lo stato d'animo di Santiago Gimenez: è la sua faccia dopo aver preso il palo nel secondo tempo con il Bologna. Santi riprende posizione arretrando, la telecamera si sofferma in un primo piano e zoomma su un'espressione vuota. Non c'è rabbia, nemmeno una smorfia di disappunto. Ha gli occhi persi nel nulla, a guardare verso un punto indefinito del campo. Praticamente sotto shock".

In Nazionale è diverso

"È l'incapacità di darsi una spiegazione da parte di un giocatore che va in nazionale e vince trofei (Concacaf Nations League e Gold Cup negli ultimi mesi), mette a referto gol pregiati (alla Corea del Sud, pochi giorni fa), poi torna a Milanello e inizia a litigare col pallone".

Un problema da risolvere

"Il problema resta, perché il centravanti di una squadra che punta alle prime quattro posizioni non può concludere senza gol una partita in cui ha a disposizione occasioni solari. Poi, è ovvio, tutto è bene quel che finisce bene: ma se il Bologna avesse pareggiato, che cosa ne sarebbe stato di Santiago Gimenez?".