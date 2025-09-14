Di Canio stregato: "Modric sontuoso. Un monumento in movimento"
Nel pre Club di Sky Sport 24 l'ex attaccante Paolo Di Canio ha commentato con poche semplici parole la prestazione di Luka Modric contro il Bologna, condita dal primo gol del fuoriclasse croato con la maglia del Milan. Queste le parole di elogio dell'opinionista romano su Modric: "Sontuoso, un monumento in movimento. Ricco, splendido. Basta dire questo: la ricchezza, l’essenza e l’eleganza"
Questo il tabellino di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A.
MILAN-BOLOGNA 1-0
Marcatori: 61’ Modric
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-1-1): Maignan (dal 56’ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (dal 46’ De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 65’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (dal 65’ Pulisic); Gimenez (dal 85’ Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (dal 63’ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 74’ Odgaard), Fabbian (dal 63’ Bernardeschi), Cambiaghi (dal 74’ Rowe); Castro (dal 83’ Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro, Domínguez. All.: Italiano.
Arbitro: Marcenaro di Genova.
Ammoniti: 10’ Estupinan, 18’ Tomori, 45’+1 Saelemaekers, 73’ Miranda, 86’ Skorupski.
Espulsi: 89’ Allegri
Recupero: 1’ 1T, 7’ 2T.
