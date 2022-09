Di Canio su Sesko: "Il Milan ha esasperato sulla trequarti, se prendi un attaccante del genere fai bingo"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato della young star del Salisburgo, Benjamin Sesko, avversario dei rossoneri in Champions League, in relazione al mercato estivo del Milan: "Il club sta facendo benissimo negli ultimi anni con la nuova politica. Ha azzeccato tanti colpi, Leao su tutti. Quest’anno sul mercato ha esasperato sulla trequarti, se prendi un attaccante di 1.93 con quella fisicità - come li cerca il Milan - fai bingo. Avrebbero fatto molto bene a portarselo a casa".