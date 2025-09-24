Di Francesco sgrida: "Date troppa pressione a Camarda. Spesso sente il peso dell'errore: se ne deve ripulire"

Oggi alle 00:31
di Antonello Gioia

Eusebio Di Francesco, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce.

Come commenta Camarda?

"Credo che gli date un po' troppa pressione. Io devo tutelarlo, gli mettiamo tutti quanti troppe aspettative addosso. È normale che voi ne parliate. Io gli dico sempre che deve divertirsi e spesso sente il peso dell'errore: si deve ripulire il più velocemente di questo. Si deve riempire fisicamente. Lasciamolo crescere. Io sono contento di averlo in squadra".