Di Fusco: "Penso che ci sia la possibilità di vedere Leao titolare. Sono curioso di capire in che posizione Allegri lo farà giocare"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, si è così espresso a Radio Napoli Centrale su Milan-Napoli: “Ho vissuto tanti Milan-Napoli, di cui molti belli e alcuni meno belli. Ho la sensazione di una partita difficile, e penso che ci sia la possibilità di vedere Leao titolare. Sono curioso di capire in che posizione Allegri lo farà giocare. Il Napoli ha fatto una partita un po’ bassa di livello dopo la gara di Champions, mentre il Milan sta benissimo anche dal punto di vista fisico. Secondo me vedremo contro due squadre che faranno la loro partita, e non escludo delle sorprese. Questi sono due allenatori con esperienza e che sanno leggere la partita. Quindi possiamo aspettarci dei cambi e delle attenzioni su determinati movimenti. Ci potrebbe essere qualche variazione di sistema di gioco in corsa”.

RIECCO LEAO

Dopo oltre un mese ai box a causa del problema al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, Rafael Leao è pronto finalmente a tornare in campo domani sera contro il Napoli. Il portoghese è rientrato in gruppo da un paio di giorni a Milanello e contro gli azzurri partirà ovviamente dalla panchina, ma per Massimiliano Allegri avrà senza dubbio un'arma importante da utilizzare a gara in corso. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per un giocatore come Leao, che punta tanto sulla velocità e sull'esplosività, un infortunio al polpaccio è da affrontare con la massima attenzione, senza correre rischi di una possibile ricaduta. Dopo oltre un mese fuori, è impensabile vederlo dal primo minuto, servirà qualche giro di prova prima di rivederlo in campo per una partita intera. Dopo gli ultimi allenamenti in gruppo a Milanelllo le sensazioni sono buone e quindi, se sarà necessario, è pronto per entrare in campo domani sera contro il Napoli e dare il suo contributo.