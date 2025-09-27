Di Gennaro: "Colpito dall'umiltà di Modric e De Bruyne. Ricci può imparare tanto dal croato"

vedi letture

Intervistato dal Corriere dello Sport, Antonio Di Gennaro ha commentato così la sfida di domani sera in Milan-Napoli tra Luka Modric e Kevin De Bruyne: "Cosa mi ha colpito di Modric e De Bruyne? La loro umiltà. Ci mettono passione, voglia e la capacità di essere sempre nelle migliori condizioni. Parliamo di grandi giocatori che hanno l'umiltà e l’ambizione di fare cose importanti per loro stessi e per quello che danno alla squadra a livello di gioco e carisma. I campioni migliorano il nostro campionato e i loro compagni, come lo facevano ai miei tempi i vari Rummenigge, Platini, Maradona e Zico.

Se sono esempi anche per i più giovani? Penso a Ricci, che è stato un investimento e può imparare da Modric. Io giocavo dietro ad Antognoni ed era un piacere crescere con lui come riferimento. Certe esperienze ti fanno capire che con umiltà e ambizione di vincere si va lontano".

