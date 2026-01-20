Di Gennaro difende Allegri: "Ci si può vergognare di uno che ha valorizzato Bartesaghi e non solo? Siamo fuori dal mondo..."

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onad sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato di Milan dopo la vittoria della formazione di Massimiliano Allegri sul Lecce:

Milan, che salto dallo scorso anno: miracolo o grande lavoro?

"I miracoli sono altri, ma un grande lavoro. Ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Non aveva un centravanti prima di Fullkrug. ha giocato con Leao adattato, Nkunku, non un bomber. Allegri è intelligente, non poteva giocare in maniera diversa. Sta facendo un lavoro per arrivare in Champions, poi può fare qualcosa di diverso non avendo le coppe. Come ci si può vergognare di Como? Ha vinto sfruttando le caratteristiche della squadra, il Como meritava certamente di più, ma nessuno ha detto del gran gol di Rabiot, su assist al bacio di Leao. Ci si può vergognare del proprio allenatore? Siamo fuori dal mondo...Ha valorizzato uno come Bartesaghi ma non solo".