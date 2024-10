Di Gennaro: "Il Derby contro l'Inter la scintilla che ha cambiato la stagione del Milan"

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, Antonio Di Gennaro ha commentato il momento della Fiorentina di Raffaele Palladino, prossimo avversario in campionato del Milan. Nelle sue parole, anche qualche considerazione sulla squadra di Paulo Fonseca:

"In questi momenti di difficoltà, l'allenatore deve fare dei chiarimenti a livello di spogliatoio. La gestione dello spogliatoio è tutto per una squadra, soprattutto in questo momento difficile dove non solo mancano i risultati, ma manca anche il gioco. L'impronta di Palladino non si è ancora vista, ha un'impronta tattica ancora non chiara. Colpani ritengo sia un buon giocatore, ma deve essere inquadrato per bene. Gosens non lo vedo nella difesa a quattro. La partita della verità è contro il Milan. Manca la scintilla che può cambiare la stagione e il Milan l'ha trovata vincendo il derby contro l'Inter".