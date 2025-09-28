Di Gennaro ipotizza: "Non escludo che una gara così alla fine possa essere decisa da una palla inattiva"

Antonio Di Gennaro, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato così di Luka Modric e Stanislav Lobotka che si affronteranno in Milan-Napoli: "Comunque vada vedremo una regia di grande qualità. Hanno visione e tempi di gioco, con qualche differenza. Lobotka ha meno capacità di lancio mentre Modric verticalizza con grande facilità. Lo slovacco gioca più sul corto e riesce comunque a farlo con grande efficacia. Parliamo di due reparti completi in tutto, fisici e dotati di capacità realizzativa. Parliamo di due squadre che subiscono poco, in grado di avere qualità e allo stesso tempo equilibrio. Dal centrocampo arriva il filtro necessario, questa prerogativa potrà risultare decisiva in una gara così incerta".

Sulla gara tra Milan e Napoli, Di Gennaro ha invece spiegato: "Non escludo che una gara così alla fine possa essere decisa da una palla inattiva. Siamo all’inizio della stagione, speriamo le squadre vogliano creare spettacolo perché i mezzi per farlo ci sono. Non mi aspetto troppe marcature a uomo. Oggi trovare qualcuno che dribbla e va via non è semplice e lo dimostra il lungo inseguimento, nell’ultimo mercato, a Lookman da parte dell’Inter che non ha un profilo del genere".

