Di Livio: "Gli incompetenti criticavano Allegri. Chi conosce il calcio e conosce la storia di questo allenatore, sapeva"
L'ex centrocampista Angelo Di Livio ha rilasciato una lunga intervista a TuttoMercatoWeb.com, nella quale ha parlato anche di Max Allegri e di Luka Modric. Ecco le sue parole:
Allegri si sta riscattando...
"Gli incompetenti lo criticavano. Chi conosce il calcio e conosce la storia di questo allenatore, sapeva. E domenica anche il Napoli si è accorto di quanto sia difficile sfidare le squadre di Allegri. Non avevo dubbi. Per me il Milan è la candidata numero uno a vincere la Serie A, senza coppe. O almeno al pari di Inter e Napoli".
Su Modric cosa dire?
"Ai giovani direi di rubare con gli occhi a questo alieno. Lo direi a Fagioli: osservalo, che c'è tanto da imparare. Ha umiltà in tutto, non solo nelle giocate. Ed è veramente bello da vedere".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan