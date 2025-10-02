Di Livio: "Gli incompetenti criticavano Allegri. Chi conosce il calcio e conosce la storia di questo allenatore, sapeva"

L'ex centrocampista Angelo Di Livio ha rilasciato una lunga intervista a TuttoMercatoWeb.com, nella quale ha parlato anche di Max Allegri e di Luka Modric. Ecco le sue parole:

Allegri si sta riscattando...

"Gli incompetenti lo criticavano. Chi conosce il calcio e conosce la storia di questo allenatore, sapeva. E domenica anche il Napoli si è accorto di quanto sia difficile sfidare le squadre di Allegri. Non avevo dubbi. Per me il Milan è la candidata numero uno a vincere la Serie A, senza coppe. O almeno al pari di Inter e Napoli".

Su Modric cosa dire?

"Ai giovani direi di rubare con gli occhi a questo alieno. Lo direi a Fagioli: osservalo, che c'è tanto da imparare. Ha umiltà in tutto, non solo nelle giocate. Ed è veramente bello da vedere".